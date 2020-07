Rein rechtlich dürfte also nichts gegen die Umsetzung sprechen. Auch der „Parkplatzdruck“ in der Gegend steigt von Jahr zu Jahr. Denn viele der Wohnhausanlagen sind um die hundert Jahre alt, verfügen also nicht über eigene Tiefgaragenplätze, wie sie bei Neubauten in Niederösterreich bereits vorgeschrieben sind. Dass sich in unmittelbarer Nähe das neue Mödlinger Spital befindet, hat die Situation noch zusätzlich verschärft. In der Tat wünschen sich viele Anrainer mehr fixe Parkplätze vor der Haustür, vor allem junge Familien. Und sie dürfte freuen, dass hier zusätzlich Sitzflächen und auch ein Kinderspielplatz errichtet werden. „Solange das Projekt so bedacht umgesetzt wird, kann ja keiner was dagegen haben“, meint ein Nachbar.