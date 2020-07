Das Lager hat eine maximale Aufnahmekapazität von 2757 Personen, es leben jedoch nach jüngsten Angaben etwa 15.300 Menschen in und um das Camp in Moria. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) fordert seit Jahren die Auflösung des Lagers, damit die Menschen in bessere Unterkünfte gebracht werden können.