Ein brutaler Übergriff auf einen Busfahrer im Südwesten des Landes sorgt in Frankreich für Entsetzen. Der Mann hatte vier an einer Bushaltestelle in Bayonne im Südwesten des Landes Wartende nicht einsteigen lassen, weil sie weder Schutzmasken trugen noch gültige Fahrscheine vorweisen konnten. Offenbar aus Wut darüber schlug einer von ihnen dem Chauffeur so heftig auf den Kopf, dass der Mann nun als hirntot gilt.