Mit dem Umzug des gemeinsamen Büros der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in den ersten Stock des Waaghauses in Bozen schlägt die Euregio ein neues Kapitel ihrer Geschichte auf: Sechs modern eingerichtete Büroräume auf insgesamt 254 Quadratmetern stehen den Mitarbeitern der Euregio seit vergangener Woche an der neuen Adresse Laubengasse 19/A künftig für ihre Tätigkeit im Dienst der Zusammenarbeit der drei Länder zur Verfügung. Euregio-Präsident LH Günther Platter hob die große symbolische Bedeutung des Umzuges hervor: „Das gemeinsame Euregio-Büro am neuen Standort bündelt die Kräfte aus allen drei Landesteilen an einem Ort und schafft Synergien. Dieser Zusammenhalt ist das Fundament der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und spornt uns weiter an, Brücken zu schlagen und das Verbindende in der Euregio noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken.“