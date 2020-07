Mit mehr als 209.000 gemeldeten Infektionen und über 1900 Toten ist Saudi-Arabien im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum besonders stark vom Coronavirus betroffen. Am Sonntag lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei etwa 3600. Die Regierung hatte die Ausgangsbeschränkungen zuletzt trotzdem gelockert. So findet auch die Wallfahrt Hadsch am 28. oder 29. Juli statt - wenn auch unter strengen Sicherheitsmaßnahmen.