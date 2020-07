„Das Thema Bildung liegt mir sehr am Herzen, denn Wissen und Know-how sind in Zeiten der digitalen Transformation quer über alle Branchen zu einem entscheidenden Faktor geworden“, so Herlitschka. In ihrer neuen Beschäftigung möchte die frischgebackene Aufsichtsrätin den Fokus auf attraktive Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote setzen. Es sei ihr wichtig, die Menschen auf eine digital geprägte Arbeitswelt vorzubereiten. Als echten „Glücksfall“ bezeichnet sie der Vorstandsvorsitzende des Vereins zur Förderung der FH Kärnten Peter Haselsteiner. In ihrer bisherigen Position als Top-Managerin bei der Infineon Technologies Austria AG hat sie die perfekten Voraussetzungen, Ausbildung und Praxis miteinander zu verbinden und für beide Seiten optimalen Nutzen zu stiften. Herlitschka zeigt sich motiviert: „Ich freue mich sehr, mit dieser neuen Verantwortung aktiv dazu beizutragen, dass die FH Kärnten in diesem zentralen Paradigmenwechsel in Kärnten, der Alpe-Adria Region und weit darüber hinaus eine herausragende Rolle in der Bildungslandschaft einnimmt.“