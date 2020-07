Für den Spanier mussten sogar die Regeln geändert werden: Zuvor war es Einsteigern in die Königsklasse verwehrt gewesen, in einem Werksteam zu beginnen. Sie mussten in Satellitenteams langsam an die Belastungen der Königsklasse herangeführt werden. Doch Honda hatte das Gefühl, das wäre Zeitverschwendung. Márquez dankte es ihnen mit dem WM-Titel im Premierenjahr. Mittlerweile pflastern vielerlei Rekorde seinen Weg: jüngster MotoGP-Sieger, die meisten Siege in Folge, die meisten schnellsten Rennrunden etc. Valentino Rossi, Giacomo Agostini und Co zum Trotz gehört MM93 schon heute zu den größten Motorradfahrern, die dieser Sport je sah.