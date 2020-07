Was ist aus Ihrer Sicht im Interesse der Menschen und der Lebensqualität?

Erstens müssen wir jenen, die uns seit Jahren erzählen, wie schlimm es in Tirol ist, Einhalt gebieten. Wenn man den Scharfmachern zuhört, könnte man ja fast meinen, in Tirol, in Innsbruck oder irgendwo im Inntal zu leben, sei eine Strafe. Ja, wir müssen an einer gesamthaften Reduktion der Umweltbelastung arbeiten und neue Energie- und Mobilitätsformen realisieren, aber wir müssen auch erkennen, dass Tirol eines der lebenswertesten und wohlhabendsten Länder weltweit ist. Zweitens sind unsere politischen Vertreter auf allen Ebenen gefordert, nicht uns in Tirol das Leben weiter schwer zu machen, indem laufend neue Beschränkungen kommen, die am meisten der Tiroler Wirtschaft schaden. Drittens gilt es seitens der Bundesminister, endlich in Brüssel Klartext zu reden. Ohne Verladeterminals in ganz Europa wird der Brenner Basistunnel wirklich zum ineffizienten Milliardengrab.