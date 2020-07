Insgesamt 1,14 Millionen Euro nimmt das Land dafür in die Hand. So stehen etwa 400.000 Euro zur Förderung künstlerischer Projekte bereit, die sich mit den Auswirkungen der coronabedingten Einschränkungen beschäftigen - Einreichungen sind bis 7. August möglich. Weitere 100.000 Euro sollen in die Unterstützung des „Comebacks in den Aufführungsbetrieb“ fließen - Einreichungen ab 7. August.