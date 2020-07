„Das unterstreicht die Wichtigkeit und Effektivität unserer erweiterten Teststrategie“, hieß es am Montag in einer Aussendung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). „Wir testen gezielt, um die Ausbreitung des Virus frühzeitig zu erkennen und die Infektionsketten durch schnelles und konsequentes Containment zu unterbrechen.“ Man wolle durch die freiwillige Teilnahme an diesen Screenings „unter den Teppich schauen“ und so auf den Herbst, „der eine große Herausforderung darstellen wird“, möglichst gut vorbereitet sein. Bereits jetzt werde dieses Programm „sehr gut angenommen“, so Anschober.