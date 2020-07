„Vorbildliches Verhalten“

Aufgrund der Schichtbetriebs wurde der Schüler zuletzt am Mittwoch im Gymnasium, am Freitag blieb er nach Rücksprache zwischen Direktion und Eltern zu Hause. „Dank des vorbildlichen Verhaltens der Eltern des Kindes musste die Schule nicht geschlossen werden, man findet das Auslangen mit der Testung der Klasse und der Klassenlehrer. Sowohl Eltern als auch Schulleitung haben hier vorbildlich gehandelt“, so Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.