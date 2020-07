320 Millionen Menschen leiden an Depressionen

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden 4,4 Prozent der Menschen an Depressionen. Das sind rund 320 Millionen Personen. In Österreich wird die Häufigkeit mit etwas weniger als acht Prozent in der Gesamtbevölkerung angegeben. Die Dunkelziffer ist hoch. Die herkömmlichen Antidepressiva - vor allem sogenannte Serotonin-Reuptake-Hemmer -, welche die Konzentration des Nervenbotenstoffs Serotonin im synaptischen Spalt zwischen Nervenzellen im Gehirn erhöhen, entwickeln erst nach rund zwei Wochen ihre Wirkung. 30 bis 40 Prozent der Behandelten sprechen nicht ausreichend an. Das gilt auch für ähnliche Therapeutika (z.B. Noradrenalin-Reuptake-Hemmer).