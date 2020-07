Dazu komme noch, dass die BHS-Aufgaben ein klareres Ziel haben, meinte Faßmann. „Sie orientieren sich an der berufspraktischen Realität.“ An den AHS trete diese dagegen in den Hintergrund. „Man hat sich auch nicht an den Hochschulen als Hauptabnehmer orientiert, sondern an der imaginierten und vielfältigen Lebensrealität eines reflektierenden Bürgers in der demokratischen Gesellschaft. Das ist zu allgemein.“ Die „Item-Writer“ hätten daher ihre eigenen Vorstellungen vom „richtigen“ Maturabeispiel umsetzen müssen. Dazu seien offenbar noch „gruppendynamische Prozesse“ gekommen: „Wer kann es noch gefinkelter machen?“