„So wie wir gehört haben, gab es ja viel Wirbel um unseren Nachnamen, aber wir würden da jetzt gerne ein für alle Mal Stellung zu nehmen“, ging der Wendler nun gegenüber RTL zum ersten Mal auf den Nachnamen-Zwist ein. Die Aufregung verstehe er jedoch nicht, denn für ihn sei es von Anfang an klar gewesen, dass er weiterhin so heißen möchte wie seine Tochter Adeline, so der Schlagerbarde.