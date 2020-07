Mit der Hilfe vom Schiff einer deutschen NGO aus Frankfurt, FGS, kam Juwara schließlich in Messina, in Sizilien an. Von da an ging seine Geschichte so weiter, wie die von jedem minderjährigen Flüchtling: Juwara wird in ein Auffanglager weiter nach Norden, nach Routi in der Provinz Basilicata, gebracht. Da bekommt er kleinere Arbeiten, damit er ein bisschen was für seinen Unterhalt verdienen kann. Und er beginnt wieder mit dem Fußball und zwar beim lokalen Team, bei Virtus Avigliano.