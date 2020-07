Die Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land wurde Sonntag positiv getestet. Sie hat leichte Symptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Sämtliche Heimbewohner wurden negativ getestet, für das Heim wurde jedoch ein Besuchsverbot ausgesprochen. Das Management läuft, ebenso das Contact Tracing. 25 Mitarbeiter, die mit der Erkrankten in Kontakt waren, befinden sich ebenso in häuslicher Absonderung. Alle Mitarbeiter, welche in der Einrichtung ihren Dienst versehen, werden nun jeden Tag vor Dienstantritt einem Covid 19-Test unterzogen.