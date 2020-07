Mit einem Plus von 0,48 Prozent fiel die Einwohner-Zunahme generell höher aus als im Vorjahr. Laut endgültiger Auswertung leben damit 42.289 Personen mehr in Österreich als zu Jahresbeginn 2019. Typisch: Grund für das Wachstum ist in erster Linie die Zuwanderung: „Ganze 96 Prozent des Bevölkerungsanstiegs sind darauf zurückzuführen“, erläutert Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Gegenüber 2018 stieg die Zunahme der Netto-Zuwanderung österreichweit um 15 Prozent, was knapp 40.000 Menschen entspricht.