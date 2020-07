Wieder Maskenpflicht in Amtsgebäuden, Kontrollen in Öffis

Zudem sind in Oberösterreich nun auch Schlachthöfe betroffen. Bisher wurden laut Krisenstab zehn Mitarbeiter von drei Großbetrieben in den Bezirken Ried/Innkreis, Wels-Land und Braunau und 13 Menschen aus dem Umfeld der Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet - also gehen bis jetzt 23 Fälle auf Schlachthöfe zurück. Aufgrund der verschärften Lage muss in Oberösterreich ab Dienstag nun in sämtlichen Amtsgebäuden wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln werden Maskenpflicht und Abstandsregeln nun auch verstärkt kontrolliert.