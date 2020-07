Mit den zu erwartenden siebenstelligen Einnahmen kann Klub-Präsident Dietmar Riegler der neuen Saison relativ entspannt entgegenblicken, auch wenn die Coronavirus-Pandemie wohl auch 2020/21 für finanzielle Einbußen sorgen dürfte. „Die Europa League ist ein schönes Zubrot, das unserem Verein absolut guttut“, sagte Riegler im „Sky“-Interview. Der Kärntner kündigte Investitionen in die Infrastruktur und den Nachwuchs an, versprach aber auch, eine schlagkräftige Profi-Mannschaft zusammenzustellen. „Wir wollen auf alle Fälle wieder ein Team haben, mit dem wir in die Meistergruppe kommen und in Europa eine gute Figur abgeben können.“