Vor allem während des Sommerurlaubs, wenn Briefkästen tagelang nicht geleert werden, ist die Diebstahlgefahr groß. Eindringlinge brechen Postkästen auf, in der Hoffnung, Bargeld, Gutscheine oder andere Dinge dort aufzufinden. Ein sicherer Postkasten ist daher besonders wichtig. Das bedeutet, er darf nicht „mit der Hand verformt, beschädigt oder aufgebrochen“ werden und muss stets abschließbar sein. „Sicher“ bedeutet in diesem Fall aber auch, dass der Kasten sicher angebracht sein muss und keine Verletzungsgefahr für Nachbarn oder Zusteller darstellen darf. Wir stellen Ihnen einige Modelle vor, die sich in Sachen Sicherheit bewährt haben.