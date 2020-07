Kennzeichnungspflicht notwendig

Lindner fordert allerdings auch eine Kennzeichnungspflicht in der Gastronomie: „99 Prozent des Kalbfleisches werden in der Gastronomie verarbeitet.“ Dem Gast solle dadurch die bewusste Entscheidung für heimisches Fleisch ermöglicht werden. Derselben Meinung ist Hannes Royer von „Land schafft Leben“: „Der Kälberaustausch in Österreich kann durch die Kennnzeichnungspflicht gestoppt werden.“