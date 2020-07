„Das klingt für mich nach einem Gefängnis“

53 neue Fälle wurden in neun Hochhäusern mit Sozialwohnungen entdeckt. Seit Samstag müssen die 3000 Bewohner - darunter zahlreiche Flüchtlinge und Afroamerikaner - in ihren Wohnungen bleiben. In sozialen Netzwerken sorgt dies für Unmut, gelten doch nicht für alle Einwohner dieselben Regeln: „Wer in einem Haus oder einer Wohnung in den Vorstädten wohnt, darf aus vier Gründen das Haus verlassen. Wer aber in einem der neun öffentlichen Hochhäusern wohnt, wird eingesperrt, von bewaffneten Wächtern bewacht und darf nicht raus? Das klingt für mich nach einem Gefängnis.“