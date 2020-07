Als Napoleon 1805 erstmals vor Wien steht, öffnen ihm die Bewohner noch bereitwillig die Tore der Stadt. Nur vier Jahre später will der französische Kaiser abermals in die Residenzstadt der Habsburger einziehen. In der Zwischenzeit hat sich die Stimmung jedoch gedreht und dieses Mal sind die Wiener fest dazu entschlossen, Widerstand zu leisten. Napoleon antwortet mit Härte und lässt Wien vom Spittelberg aus mit Kanonen. Die Wiener müssen schließlich kapitulieren und zusehen, wie ihre Stadt von französischen Truppen besetzt wird. In der Schlacht von Aspern gelingt es Erzherzog Karl Napoleons Truppen zu besiegen, doch der Triumph ist nur von kurzer Dauer. Am 5. und 6. Juli 1809 kommt es bei Wagram zu einem zweitägigen Gemetzel.