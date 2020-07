Dabei, aber irgendwie auch nicht

Was Saward während der ersten GP-Woche aber am meisten vermisste war der direkte Kontakt zu den Formel-1-Teams. Alles diesbezügliche passiert rund um die beiden Rennen in Spielberg derzeit nur virtuell und dauert deshalb dreimal so lange wie üblich. „Alles zusammen ist das ein sehr komisches Gefühl. Man ist zwar da, aber irgendwie auch nicht“, meinte Saward.