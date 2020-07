Spekulationen über ausländischer Cyber-Angriff

Nach einem Brand in der Atomanlage in Natan war über einen ausländischen Cyber-Angriff spekuliert worden. Der israelische Außenminister Gabi Ashkenazi äußerte sich am Sonntag zu der Bedrohung des iranischen Atomprogramms: „Wir ergreifen Maßnahmen, über die man besser nicht sprechen sollte.“ Gantz sagte dagegen: „Nicht jeder Vorfall im Iran steht mit uns in Verbindung.“