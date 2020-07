Zum ersten Mal nach dem Lockdown in Großbritannien haben Herzogin Kate und Prinz William gemeinsam einen öffentlichen Auftritt absolviert. Gut gelaunt strahlten die beiden beim Besuch eines Spitals in Norfolk um die Wette und zollten den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Klinik, die in den letzten Wochen 450 Corona-Kranke betreut hatte, mit der Wahl ihrer Kleidung besonderen Tribut.