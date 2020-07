In elf Fällen nahmen die Beamten an Ort und Stelle den Führerschein ab. Am schwersten betrunken war jener Lenker, dessen Testwert exakt 2,24 Promille im Blut ergab. Darüber hinaus erstattete die Polizei im ganzen Burgenland 490 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Der schnellste Wagen wurde mit 166 km/h auf einer Freilandstraße „geblitzt“. Abgesehen von 279 ausgestellten Organmandaten, meldet die Exekutive noch 66 Anzeigen aufgrund technischer Fahrzeugmängel sowie 154 sonstige Verwaltungsanzeigen. Weitere Planquadrate in den Sommermonaten kündigt Oberst Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung, an: „Ablenkungen wie das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung zählen zu den Hauptunfallursachen. Auch darauf wird verstärkt geachtet.“ Zudem will die Polizei besonderes Augenmerk auf richtige Kindersicherung und die Gurtenpflicht legen.