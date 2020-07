„Einsatzorganisationen stoßen an Grenzen“

Aufgrund des Klimawandels ist künftig vermehrt mit solchen Starkregenereignissen, wie es Fachleute bezeichnen, zu rechnen - auch an Orten, die nicht an einem Fluss oder Bach liegen. „Die Naturkatastrophen haben sich in den letzten Jahren dermaßen zugespitzt, dass selbst unsere hervorragenden Einsatzorganisationen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen“, sagt Landesrat Hans Seitinger.