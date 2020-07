Frankfurt, Celtic, Brighton, Lyon und Marseille - überall wurde Adrian Grbic in den letzten Wochen gehandelt. Konkret waren die Gespräche aber nur mit Lorient, Lens und Stade Brest. Und in der Bretagne dürfte der ehemalige U21-Teamstürmer landen. Der 23-Jährige bleibt im Land der Liebe, steigt aber in die Ligue 1 auf, wechselt von Clermont Foot zu Brest.