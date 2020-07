„Ich glaube, dass Märkte eine Rolle spielen und Wettbewerb gut ist“, betonte Butterfield in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur weiter. Und deshalb sei es sehr schwer, festzulegen, wo man eine Grenze ziehen müsse und wo der Staat tatsächlich eingreifen sollte. Sich in den USA für ein Kartellverfahren stark zu machen, sei aber im Grunde eine Zeitverschwendung. „Der Kongress müsste handeln, und es kann Jahre dauern, bis da eine Entscheidung fällt.“ Und da ein Votum der Politik mit Sicherheit vor Gerichten angefochten werde, würde vermutlich mehr als ein Jahrzehnt verstreichen, bevor Microsoft in die Schranken gewiesen werde.