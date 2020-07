Die etwa 650 Kilogramm schwere Kuh war bereits am Samstagabend auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Westendorf plötzlich wild geworden und entlaufen. Am Sonntagvormittag meldeten schließlich mehrere Personen bei der Polizei, dass die Kuh in Hopfgarten in der Nähe von Bahngleisen gesichtet wurde.