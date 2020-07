Nur einer blieb im Trubel eiskalt: Valtteri Bottas. „Ich hatte Angst ums Auto“, gab der „fliegende Finne“ nach seinem achten Sieg, dem zweiten in Österreich nach 2017, zu. „Aber ich hab den Druck ausgehalten. Was für ein Start in die neue Saison.“ Der bestrafte Hamilton blieb gefasst. „Die Sache mit Albon war unglücklich.“ Wie in Brasilien 2019 kam’s zum Crash. „Ich kann nicht glauben, dass ich wieder mit ihm kollidiert bin. Es war ein Unfall, ich nehme jede Strafe an. Es war kein tolles Wochenende für mich.“