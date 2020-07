Keine Warteschlangen

Die Corona-Zahlen steigen in Österreich, in Kitzbühel steht die Sicherheit natürlich an oberster Stelle: Fiebermessgeräte stehen zur Verfügung, Rettungsdienste sind am Turniergelände stationiert. Um Warteschlangen zu vermeiden, gibt es zwei Haupteingänge. Tribünensitzplätze und Sanitäranlagen werden regelmäßig desinfiziert.