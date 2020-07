Der Punkt wurde kurzerhand von der Tagesordnung genommen und soll heute, Montag, entschieden werden. Im Hintergrund scheint es aber weiter keinen politischen Konsens zu geben. So ortet KPÖ Plus-Chef Kay-Michael Dankl beim Kauf einer 64,5-Quadratmeter-Wohnung in „bevorzugter Stadtlage“ eine Schieflage. Rassaerts hatte im September 2014 mit seiner Frau die neu errichtete, geförderte Wohnung in Salzburg-Maxglan gekauft. Schon damals war er hochrangiger gswb-Mitarbeiter. „In der er aber offenbar nicht selbst wohnt“, stellt Dankl dazu eine Anfrage an Bürgermeister Harald Preuner.