Gemeinsam mit seinen Geschwistern war der 25-Jährige auf den Feldern des elterlichen Hofes in Mattersberg mit der Heuarbeit beschäftigt. Dabei bediente er einen Motormäher mit montiertem Bandrechen und wendete damit das Heu. Beim Rückwärtsfahren rutschte der Landwirt plötzlich aus und verlor das Gleichgewicht. Das Sicherungsseil wurde automatisch betätigt, das Gerät wurde sofort gestoppt. Dennoch geriet der Mann mit seinem linken Ober- und Unterschenkel an die Stachelwalze und erlitt dadurch eine Unterschenkelfraktur. Die Rettungbrachte den Landwirt in das BKH Lienz.