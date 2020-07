Seinen 31-jährigen Kapitän dürfte er verlieren – an den Regionalliga-Favoriten FC Pinzgau. Starcoach und Ex-Europameister Christian Ziege hat sich persönlich um „Schubi“ bemüht. „Ich habe in meinem kurzen Kroatien-Urlaub einen Anruf bekommen, wir haben uns in Salzburg dann getroffen“, bestätigte Schubert. Der gestern erst seine UEFA-B-Trainerlizenzprüfung in Rif mit Erfolg abschloss, nun schnell eine Entscheidung treffen will. „Natürlich reizt mich die Aufgabe sehr“, stellt „Schubi“ klar. Einst ist er unter Pfeifenberger mit Grödig zweimal in die 2. Liga aufgestiegen – dieses Gefühl will er nun auch noch einmal mit dem FC Pinzgau erleben. Von seiner Arbeit her wäre es vereinbar: er könnte seinen 38-Stunden-Job bei der Lebenshilfe auf die Hälfte reduzieren.