An einer ampelgeregelten Kreuzung in Grafenstein hielt ein 20-Jähriger als erster Motorradfahrer einer Gruppe Sonntagnachmittag an. Zwei Biker wollten noch vorbeifharen, ein 21-Jähriger prallte gegen das bereits haltende Fahrzeug. Beide Lenker stürzten. Der 20-Jährige wurde dabei verletzt und musste ins UKH eingeliefert werden. Die FF Grafenstein rückte mit elf Einsatzkräften aus.