Dass man Sperren in die Natur baut, das will auch im Krumltal niemand. „Dafür ist unsere Natur zu schön, die muss man genießen können.“ Und Tourismus, da sind sich auch alle einig, ist wichtig für die Region. „Wir leben alle vom Tourismus. Ich will keine Leute aussperren, aber die Gesetzeslage lässt einfach zu viele Fragen offen“, argumentiert Höllwart. „Jeder soll für sich haftbar sein. Absperrungen sind für keinen hier eine Lösung. Aber solange die Viecher auf der Alm sind, bleibt das Tor zu.“