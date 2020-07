„War eine Topsaison“

Am Sonntag gab es für Fountas und Co. eine 1:3-Niederlage gegen den WAC. Dennoch: „Die Saison war für uns eine Topsaison, man muss der Mannschaft ein riesiges Lob aussprechen“, so Kühbauer. Und was nun? „Ich werde jetzt Urlaub machen, mich genüsslich auf den Rücken legen und ein paar Bücher lesen.“