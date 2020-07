Nichts wurde es aus der Premiere für Ried-Coach Christian Heinle. Er uns seine Jung-Wikinger mussten den Test in Grieskirchen sausen lassen. Die nächste Möglichkeit für einen Probegalopp gibt es dann am Dienstag beim Spiel gegen Andorf. Zeit bleibt Heinle & Co. bis zum Saisonstart noch genügend - startet die Meisterschaft ja erst Mitte August.



Mit einem Kantersieg startete Drittligist Gurten in die Testspielphase. Die Elf von Trainer Peter Madtritsch siegte in Pram gegen Weißkirchen mit 6:0. Bereits zur Pause war mit dem 5:0-Zwischenstand alles erledigt. Fabian Wimmleitner zeigte sich nach der langen Corona-Pause auf alle Fälle schon einmal gut in Schuss. Er traf gleich dreimal. Die restlichen Tore erzielten Jakob Kreuzer per Doppelpack und Filip Matijasevic.

Testspiele: Weißkirchen/Allhamming - Gurten 6:0 (2:0), Mondsee - Bergheim 3:2 (2:1), Friedburg - Bürmoos 2:0 (1:0), St. Martin - St. Magdalena 6:0 (2:0), Micheldorf - FC Wels 4:3 (3:0).