Zahlreiche Ministerrücktritte aufgrund von Affären schadeten dem früheren Europaabgeordneten offenbar ebenso wenig wie die jüngste Kritik an seinem Verhalten in der Coronakrise. Plenkovic war in die Defensive geraten, nachdem er es abgelehnt hatte, infolge eines Treffens mit dem corona-positiven Tennisstar Novak Djokovic in Selbstisolation zu gehen.