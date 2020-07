Fälle an Schulen steigen

Waren am Samstag noch 40 Schüler und Lehrer Corona-positiv, gab’s am Sonntag sieben weitere Fälle: Jeweils ein Schüler in der BS Ried/I., NMS Schwertberg, VS Kremsdorf, VS Leonding, VS Doppl-Hart und der VS Schwertberg und eine Lehrerin der NMS Hofkirchen/T. sind infiziert. Auch in den Kindergärten Schwertberg, Mauthausen, Neuhofen/K. und St.…Florian/Linz gibt’s jeweils einen neuen Corona-Fall.