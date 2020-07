Auf den Liegewiesen fällt Abstand halten leichter als in den Becken

Für Tirols Strandbäder beginnt nun ein heißer Sommer. Am Samstag starten die Ferien und für viele Familien muss ein Meer-Ersatz her. Doch dem verständlichen Wunsch nach kühlendem Nass steht der unermüdliche Appell für Abstand in so manchem Strandbad im Weg. „Auf der Wiese hält sich der Großteil der Gäste ja auch an die Vorgaben. In den Becken wird das schwierig. Da kommen unsere Bademeister dann schon öfters ins Schwitzen“, beschreibt Harald Graus, zuständiger Fachbereichsleiter für das Freibad in Hall, die Herausforderung. Auch wenn mittlerweile nicht mehr für jeden Besucher zehn Quadratmeter Liegefläche da sein müssen, halten viele Bäder an der Beschränkung der Gästezahlen fest. Wer also einen Platz ergattert, hat mehr Platz.