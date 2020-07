Kritik an der Kritik

Doch auch die Kritik des ADAC ist kritisch zu bewerten. So ist die mangelnde Verfügbarkeit CD-Player in der heutigen Zeit bei Weitem nicht für jeden Kunden ein Problem. Vor allem aber können Touchscreens den Fahrer mehr ablenken als ein klassisches Bediensystem mit Drehdrücksteller, wie es bei Mazda Verwendung findet.