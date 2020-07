Erst im April verstarb, wie berichtet, ein Hund an einem Giftköder – jetzt herrscht neuer Alarm in Traismauer. Ein Tierfeind dürfte mit Rasierklingen präparierte Frankfurter-Würstel auf ortsbekannten Wegen nahe der E-Werk-Gasse versteckt haben. Seit eine Hundebesitzerin eine der gefährlichen Fallen entdeckte ist man auch bei der örtlichen Polizei in Alarmstimmung. „Es könnte sich bei den Fallen durchaus um denselben Täter handeln, der im April bereits die Giftköder auslegt hat“, vermutet ein Ermittler.