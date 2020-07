Gerade in Krisenzeiten zählt schnelle Hilfe doppelt. Im Landtag wurde deshalb nun die Modernisierung des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums Schauboden in Purgstall, Bezirk Scheibbs, beschlossen. Auch in Herzogenburg nahe St. Pölten bietet man allen Hilfsbedürftigen bald schon ein neues Dach über dem Kopf.