Tödlich verunglückt ist ein 83-Jähriger bei der Heuernte in Rennweg am Katschberg: Der Oberkärntner fuhr heute, Sonntagnachmittag, zum Heuwenden über eine Wiese und geriet beim Wendemanöver mit dem Traktor über eine Geländekante. Das Fahrzeug stürzte sich rückwärts überschlagend etwa 30 Meter über die Wiese. Der 83-Jährige wurde vom Traktor geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.