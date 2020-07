In Runde elf gab es den ersten Ausfall in der neuen Formel-1-Saison. Und es erwischte gleich einen Top-Piloten: Verstappen, der von Position zwei ins Rennen gegangen war, verlor laufend Geschwindigkeit, fiel auf den letzten Platz zurück und fuhr dann in die Box. Dort stieg Verstappen schließlich nach mehreren erfolglosen Versuchen, den Motor wieder zum Laufen zu bringen, aus dem Auto.