Nähere Informationen zu einer Messerattacke, die sich Samstagabend in Fügen in Tirol zutrug, konnte die Polizei am Sonntagnachmittag bekannt geben. Drei polnische Arbeiter (32, 33 und 41) sollen in der gemeinsamen Unterkunft in Streit geraten sein. Ein Messer soll der 33-Jährige gezückt und dem 41-Jährigen in den Bauch gestoßen haben. Die Männer waren alkoholisiert.