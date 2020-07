Am Montag ist es zunächst vielerorts noch recht freundlich und sonnig, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Von Nordwesten her werden die Wolken tagsüber jedoch dichter und im Westen und Norden steigt die Schauerneigung bereits am Vormittag, im Osten und Süden erst nachmittags. Besonders im Südwesten ist auch mit Gewittern zu rechnen. Großflächiger Regen breitet sich oft erst ab den Abendstunden und in der Nacht aus, besonders im Süden regnet es dann kräftig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, in der Nacht entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon teils böig auffrischend. Frühtemperaturen zwölf bis 22 Grad, Tageshöchstwerte 22 bis 31 Grad, am wärmsten ist es nochmals ganz im Osten.